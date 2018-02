Elezioni, presentati candidati della lista Insieme

Vicenza – Presentata ieri pomeriggio, a Vicenza, la lista Insieme, che fa parte della coalizione di centrosinistra alle elezioni politiche del 4 marzo. Sono state illustrate le linee d’indirizzo del programma e le candidature vicentine per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. Al centro dei numerosi scambi di idee con i vicentini, tra cui a sorpresa vari giovani, ci sono state le proposte per di Insieme sulla scuola, il risparmio, la casa, il lavoro e l’ambiente. Oltre ai candidati, erano presenti all’iniziativa il segretario regionale del Psi, Fantò, e il consigliere comunale e provinciale Ennio Tosetto.

Gianluca Capristo, insegnante di lettere che rappresenta Insieme per la Camera nel collegio 5, ha ricordato l’importanza di “tener conto del continuo lavoro di aggiornamento dei docenti in una società in rapida evoluzione e di restituire, quindi, dignità alla professione strategica di insegnante incrementando i salari e restituendo centralità al collegio docenti”.

Giovanni Coviello, giornalista esperto sul tema delle banche e del lavoro, candidato al Senato nel collegio Veneto 2 (Vicenza, Verona e Padova), nel cui ambito per Vicenza la lista è collegata a Daniela Sbrollini, del Pd, ha sottolineato che “è fondamentale applicare l’articolo 46 della Costituzione sul risparmio e, di conseguenza, dopo il crac delle banche venete adeguare il fondo di rimborso per i soci truffati dalla Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, proibire il collocamento di titoli a rischio presso gli sportelli bancari e istituire un patentino emesso da organo terzo alle banche e alle società finanziarie per chi investa in tali titoli fuori dal circuito bancario”. Il prossimo appuntamento a Vicenza è fissato per sabato 10 febbraio, sempre in Contrà Cavour.