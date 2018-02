Marano, azzarda un sorpasso e finisce fuori strada

Marano Vicentino – Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito, in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri, domenica 25 febbraio, a Marano Vicentino. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio, verso le 16, in via Volpato ed ha coinvolto una vettura Nissan, guidata da una donna moldava di 33 anni, residente a Marano, ed una Peugeot 508, condotta da un ragazzo di 31 anni, anche lui di Marano.

Le due auto, la Peugeot davanti e la Nissan dietro, procedevano nella stessa direzione di marcia, verso Molina di Malo. Giunta in prossimità dell’intersezione con via Cà Bosco, che si trova alla sinistra rispetto il senso di marcia delle vetture, la 33enne ha iniziato la manovra di sorpasso, proprio nel momento in cui la Peugeot cominciava invece la manovra di svolta a sinistra verso via Cà Bosco.

Inevitabile l’impatto tra i due veicoli. In seguito allo scontro, la conducente della Nissan ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada e, dopo una carambola, ha finito la sua corsa su un campo che costeggia la carreggiata. Nonostante il grande spavento per quanto accaduto, la conducente è rimasta illesa.

Sul posto, per eseguire i rilievi dell’incidente stradale e anche per regolare il traffico, è intervenuta una pattuglia del consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio.