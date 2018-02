Monteviale, incendio in una casa di via Costigiola

Monteviale – Allarme, questa mattina, in via Costigiola a Monteviale, per un incendio divampato nel terrazzo di una abitazione. Le fiamme hanno provocato molto fumo e, proprio per questo, destato la preoccupazione degli abitanti della contrada.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto verso le 10.40 con tre automezzi. Dopo aver raggiunto il terrazzo, hanno spento il rogo, evitando in tempo che, dall’esterno, l’incendio si propagasse anche all’interno della casa, visto che la porta finestra in legno era già stata bruciata. Inoltre le fiamme hanno distrutto un armadio esterno, un tendone della pompeiana ed hano danneggiato anche l’isolamento esterno dei muri e i laterizi della pensilina del terrazzo. Danni da fumo sono stati registrati pure all’interno dell’appartamento.

Le cause di questo incendio sono, con tutta probabilità, di natura elettrica, e i pompieri sono al lavoro per appurarlo con maggiore certezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore dall’inizio dell’intervento, con la messa in sicurezza della casa.