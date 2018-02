Vicenza – Un Vicenza Calcio ancora nel guado, in un difficile attraversamento del periodo più drammatico della sua storia, pur con qualche buona notizia, torna in campo dopo il turno riposo della scorsa settimana. i biancorossi sono impegnati infatti domani, sabato 17 febbraio, in trasferta a Fano, con fischio d’inizio alle 14.30. Quanto alle buone notizie a cui accennavamo, c’è innanzitutto il pagamento degli stipendi di settembre ed ottobre dei giocatori, grazie ai soldi arrivati dalla Lega attraverso l’escussione dell’apposita fidejussione. Ancora senza stipendio da mesi restano invece gli altri collaboratori del club, e soprattutto resta il problema del futuro della società.

C’è ancora il massimo riserbo sulle trattative in corso tra eventuali soggetti interessati ed il Curatore fallimentare Nerio De Bortoli, mentre una intera città avanza compatta la richiesta che siano tenuti lontani avventurieri e personaggi inaffidabili di vario tipo, sempre in agguato, come abbiamo giù visto, in casi come questi. Un’altra buona notizia è la conferma della generosità e dell’attaccamento ai colori biancorossi dei tifosi vicentini, che hanno effettuato nelle ultime settimane donazioni per oltre 70 mila euro. Certo, quelli che servono davvero sono i milioni, ma anche quello che sta arrivando dalla gente comune non è poca cosa.

Quanto alla partita di domani, con il Fano, squadra con grosse difficoltà di classifica, viene definita insidiosa dal tecnico biancorosso Nicola Zanini. “Sarà uno scontro diretto – ha detto oggi il mister incontrando la stampa nel consueto pre partita -, il Fano è una squadra di categoria, che nelle ultime gare ha trovato uno spirito nuovo e si è rinforzata con il mercato di gennaio. Ci vorrà pazienza, attenzione e concentrazione. Loro sono abili nelle seconde palle e nelle palle inattive. Il Vicenza dovrà essere veloce: giro palla, verticalizzazioni, quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite”.

“Per quanto ci riguarda – ha aggiunto – nell’ultimo periodo abbiamo lavorato bene, cercando di recuperare quei giocatori che hanno sofferto qualche piccolo problema. Speriamo di vedere i frutti da domani. Lo spirito della squadra comunque è quello giusto. Anche i tifosi, e in generale i cittadini, sono vicini al Vicenza. Forse stanno mancando dei personaggi illustri che rilevino la società, o magari qualcuno si è preso del tempo per valutare. Forse sta mancando l’imprenditoria vicentina. Ma non è mai troppo tardi, ben venga anche all’ultimo minuto”.