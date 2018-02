Il Bassano strapazza il Teramo e vince 4-1

– Un Bassano Virtus schiacciasassi ha battuto oggi, in trasferta, il Teramo per 4-1. Con questi ulteriori tre punti ed una tabella di marcia davvero invidiabile, i giallorossi agganciano al secondo posto in classifica proprio quella Reggiana che ieri ha vinto al Menti contro il Vicenza. E’ l’ottavo risultato utile consecutivo per i ragazzi allenati da Giovanni Colella, per una statistica che per altro parla di ben sei vittorie e due pareggi. Insomma, complimenti alla Virtus, che riaccende tra i suoi tifosi le concrete speranze di promozione già accarezzate l’anno scorso.

A passare per prima in vantaggio è stata la squadra di casa. E’ successo al 21’ quando Sandomenico ha portato in vantaggio il Teramo raccogliendo un lancio lungo e infilando preciso la rete difesa da Grandi. In un primo momento la reazione del Bassano sembra di disorientamento, ma presto la squadra reagisce e trova il pareggio al 40’, con Proia, che trasforma con precisione e forza una punizione, tirando un rasoterra all’angolo basso. E l’attaccante del Bassano si ripete subito dopo, al 45’, con un tiro al volo, di controbalzo, che lascia di stucco il portiere avversario.

Veneti dunque al riposo tra un tempo e l’altro in vantaggio per 2-1. Pochi minuti dopo il fischio di inzio della ripresa, il Bassano di fatto chiude la partita, segnando il terzo gol. E’ il 50’ quando Bortot viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Minesso che non sbaglia. Il Teramo tenta una reazione ma non sembra in grado di riaprire la partita: la salita è ardua ed il Bassano certamente non pare intenzionato a far concessioni di alcun genere.

Tra l’altro sulla testa degli abruzzesi cade un’altra tegola quando Amadio si fa ammonire per la seconda volta nella partita. Scatta dunque il cartellino rosso per lui, e per un Teramo rimasto in dieci uomini è notte fonda. Tanto che il Bassano trova anche il quarto gol, quasi allo scadere, con Zonta che ribadisce in rete una palla respinta dopo un tiro di Diop. Vittoria netta e meritata dunque, e prossimo impegno per i giallorossi in terra giuliana, venerdì sera, contro la Triestina.