Hockey, il Rittner Buam è campione d’Italia

Asiago – Per il terzo anno consecutivo la formazione del Rittner Buam di Renon si è laureata campione d’Italia di hockey su ghiaccio. Ieri sera, infatti, nella finale delle 19, giocata allo stadio Odegar di Asiago, i bolzanini hanno sconfitto l’Hc Val Pusteria con il risultato di 6-1.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, partono bene i Buam che dopo 27 secondi conducono già, grazie a Oscar Ahlstrom che mette il disco sotto la traversa alle spalle di Killeen, 1-0. La partita corre veloce fino all’ottavo minuto, quando Frei al volo spedisce il puck in fondo al sacco portando così il risultato sul 2-0. Al minuto 13.47 Frei tira da posizione centrale, Tragust para ma nulla può sul tiro di Markus SPinell, ed è 3-0. Meno di quattro minuti dopo, i bolzanini segnano ancora e si portano sul 4-0 sfruttando una situazione di powerplay: tiro dalla blu di Cole, probabilmente deviato da Borgatello e disco in porta.

Ad inizio del secondo tempo i Lupi decidono di sostituire il portiere: Tragust lascia il posto a Kinkelin. La frazione centrale è caratterizzata dalle penalità:Val Pusteria prova ad approfittare delle occasioni di powerplay ma Killeen tiene in piedi i suoi. Nel terzo tempo il Renon segna ancora, in superiorità numerica Tudin dall’angolo di destra mette il disco verso la porta e viene deviato in porta dalla difesa e da Kinkelin, per il 5-0. I Buam non si fermano a 3 minuti dal termine segnano la sesta rete, con Markus Spinell che in contropiede con un tiro di polso batte Kinkelin. La rete della bandiera per i Lupi del Val Pusteria arriva a 4 secondi dal termine, con Bona che riesce a rovinare lo shutout a Killeen.

La partita finisce quindi con il risultato di 6-1 per i Rittner Buam, che alzano al cielo il quarto scudetto della loro storia e si qualificano alla Continetal Cup della prossima stagione. Killeen ha inoltre conquistato il trofeo Ceccato, dato che è stato premiato dai giornalisti come miglior giocatore della Final Four. La stagione di hockey non finisce però perché c’è ancora la Alps Hockey League da giocare. Il prossimo impegno della Migross Supermercati Asiago, è in calendario per il 27 febbraio, quando gli stellati incontreranno i Lupi del Val Pusteria.