Hockey ghiaccio, Migross Asiago a Salisburgo

Asiago – Ultima trasferta della regular season per la Migross Supermercati Asiago Hockey che domani, giovedì 1 marzo, si recherà a Salisburgo per fare visita ai Red Bull Hockey Juniors con l’obiettivo di blindare il primo posto in classifica. Barrasso dovrà valutare le condizioni fisiche di Magnabosco che ha saltato il match di ieri contro il Val Pusteria e quelle di Foltin, alle prese con l’influenza.

L’Asiago è in testa alla classifica, davanti ai Rittner Buam con un distacco di 3 punti, e con una vittoria sarebbe sicuro di terminare la stagione regolare al primo posto, poiché in caso di parità punti sarebbe davanti per gli scontri diretti con i RIttner Buam. I numeri dei Giallorossi sono moto incoraggianti e l’unico precedente stagionale contro i Red Bull è stato vinto con il risultato di 5 a 3 all’Odegar. Per gli Stellati i migliori marcatori sono Rosa con 57 punti, Nigro con 55, Bardaro con 51 e Scandella con 49. Tra i pali Cloutier è il terzo miglior portiere della lega con una media parate del 93,1%, dietro solamente a Kristan dell’Olimpija e Killeen dei Rittner Buam che parano con una media del 93,3%.

La giovane squadra dei Red Bull Hockey Juniors con la partita di ieri, vinta 1 a 3 contro lo Zell am See, si è matematicamente qualificata per i playoff. Gli austriaci si sono resi protagonisti di una grande stagione, sicuramente al di sopra delle aspettative, nella quale sono riusciti sempre a mettere in difficoltà gli avversari che si sono trovati ad affrontare, battendo squadre di alta classifica come Jesenice, Val Pusteria e Olimpija. Il miglior marcatore dei Red Bull è Wappis, autore di 12 goal e 25 assist, per un totale di 37 punti. In porta si sono alternati Fiessinger e Wieser, il primo ha un media parate del 92,3%, mentre il secondo dell’88,8%.

La partita incomincerà domani alle 20, alla Eisarena Volksgarten. Sarà una partita sicuramente difficile e combattuta che la Migross Supermercati Asiago Hockey punta a vincere per assicurarsi il primo posto della classifica con una giornata di anticipo rispetto alla fine della regular season.