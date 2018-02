Hockey ghiaccio, ad Asiago si assegna lo scudetto

Asiago – E’ tutto pronto, ad Asiago, per le Final Four che assegneranno lo scudetto della stagione 2017/2018 di hockey su ghiaccio. Da domani, sabato 10 febbraio, allo stadio Odegar, si affronteranno i quattro top team del torneo italiano. Alle 16.30, per la prima semifinale, scenderanno in pista Rittner Baum e Broncos Vipiteno, mentre alle 20.30 toccherà alla Migross supermercati Asiago, opposta agli storici rivali del Val Pusteria. Domenica 11, alle 19, è invece in programma la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Per quanto riguarda i padroni di casa, gli asiaghesi si presentano a questo appuntamento, da vincitori del girone di qualificazione a questa finale e forti del primo posto nella classifica dell’AlpsHL. La squadra sta esprimendo davvero un ottimo hockey e trova la vittoria con continuità, tanto da stabilire il nuovo record della Lega con 17 risultati positivi consecutivi. Top score dell’attacco stellato è Marco Rosa, ma anche Nigro, Bardaro e Scandella si stanno mettendo in evidenza. In costante crescita tutto il reparto difensivo, guidato da un Cloutier in grande forma.

A contendere l’accesso alla finale ci saranno i Lupi di Brunico. In questi anni sono state molte le occasioni in cui, nelle fasi decisive della stagione, si sono affrontate queste due squadre. Il Val Pusteria, fino a questo momento, ha disputato una buona stagione, ma ha dovuto sopperire ad una serie di infortuni che ha colpito alcuni degli uomini più rappresentativi del roster. Di recente è stato aggregato al gruppo il canadese Jean-Francois Jacques, attaccante con 166 presenze in Nhl, oltre che in altri prestigiosi campionati Europei. La fase difensiva è quella che dà maggiori soddisfazioni in casa Brunico, mentre arrivano con più difficoltà i gol.

Prima di questa sfida, alle 16.30, si affronteranno i campioni in carica del Renon ed il Vipiteno. Un derby che vale una stagione, i numeri danno sulla carta favoriti i Rittner, ma i Broncos stanno disputando una grande stagione e hanno tutta l’intenzione di giocarsi le proprie chance fino in fondo. Due team che mettono sul ghiaccio grande velocità e daranno vita ad un match che si preannuncia molto tirato e spettacolare. A questa pagina tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti per la competizione.