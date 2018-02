Due chili di marijuana in casa. Tre giovani nei guai

Asiago – Una importante operazione, volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso alla Guardia di Finanza di Asiago di arrestare tre giovani e di sequestrare, in totale, due chilogrammi di marijuana e un etto di hashish. Recuperati anche 21 mila euro, che i militari ritengono possano essere frutto della vendita di stupefacenti, che secondo quanto emerso dalla indagini, venivano ceduti anche nei pressi di istituti scolastici superiori.

Le indagini di “Gruppo d’acquisto” (è questo il nome dato all’operazione) hanno preso il via in seguito a piccoli sequestri di droga, che erano stati effettuati nei mesi scorsi nella zona dell’Altopiano di Asiago. Attività che hanno permesso alla Fiamme gialle di risalire alla filiera dei traffici illeciti, individuando la rete degli spacciatori, diffusa in un’ampia zona del territorio provinciale. Un risultato al quale i finanzieri sono arrivati anche consultando le “chat” presenti nei telefoni cellulari dei fermati, usate per mantenere i contatti.

E nei giorni scorsi i militari di Asiago, con la collaborazione degli altri reparti territoriali del comando provinciale di Vicenza e di unità cinofile, in particolare del cane antidroga Zack, hanno eseguito diciassette perquisizioni domiciliari, nei Comuni di Vicenza, Isola Vicentina, Schio, Torrebelvicino, Caldogno, Malo, Gambugliano e Camisano Vicentino.

Le perquisizioni hanno portato al consistente sequestro di marijuana e hashish del quale abbiamo detto sopra e all’arresto di due ragazzi di 21 anni ed uno di 23, tutti senza precedenti penali, trovati in possesso di quelle sostanze. Sabato mattina il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza ha convalidato le misure coercitive adottate, rimettendo poi in libertà i tre giovani.