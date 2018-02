Arriva il gelo, temperature in picchiata ma poca neve

Padova – Ad una settimana dall’arrivo della primavera (ovviamente il riferimento è a quella meteorologica, che scatta il primo di marzo) le temperature del periodo raccontano tutta un’altra stagione. I modelli previsionali confermano infatti l’arrivo, in questo fine settimana, del grande freddo siberiano su gran parte dell’Europa centro-settentrionale. Un intenso ed esteso nucleo di aria gelida che raggiungerà l’Italia settentrionale e dunque la nostra Regione.

In Veneto le conseguenze dell’arrivo di questa massa d’aria artico siberana si faranno sentire a partire da domenica 25, con un apice di freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, quando le temperature potranno scendere anche di 10 o 15 gradi centigradi rispetto alla media del periodo. A 1.500 metri di quota sono infatti attese temperature medie tra i -12 e i -15 gradi, ma in diverse località montane il termometro potrebbe scendere anche sotto i -20.

In pianura le temperature saranno su valori minimi ben inferiori allo zero già da domenica e raggiungeranno i valori più bassi tra lunedì e mercoledì, fino a toccare punte di -7/-9 gradi. Da sottolineare, poi, che anche le massime giornaliere saranno molto basse e in pianura non si scosteranno più di tanto dallo 0. Domenica e lunedì, inoltre, la sensazione di freddo sarà acuita dai venti nord orientali. L’aria che arriverà sarà però piuttosto secca e quindi molto probabilmente non sarà accompagnata da precipitazioni, a parte nella fase iniziale, domenica, quando sarà possibile qualche fiocco di neve sulle zone montane e sulla pianura meridionale.

Dando uno sguardo generale, l’ondata di freddo, per altro abbastanza tardiva, alla quale andremo incontro si configura come la più intensa del trimestre invernale 2017/18, ma rientra anche tra le più significative dell’ultimo quarto di secolo. Considerando il mese di febbraio, guardando indietro nel tempo, le ondate di freddo più intense, con valori minimi intorno ai -15 gradi a 1500 metri di quota e inferiori ai -7 in pianura, si sono registrate nelle prime due decadi del 2012 e tra la fine di febbraio e primi di marzo del 2005. In quest’ultimo caso le basse temperature furono accompagnate da una diffusa nevicata fuori stagione in pianura il 3 e 4 marzo. Altre fasi altrettanto fredde si registrarono nella seconda decade del febbraio 1994 e nella terza decade del febbraio 1993.