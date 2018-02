Frontale fra due auto. Muore un uomo di 59 anni

Orgiano – Incidente mortale questa sera, poco dopo le 20, lungo la strada San Feliciano, non lontano da Orgiano, all’altezza dell’incrocio per Pilastro. Si è tratta di uno scontro frontale tra due auto ed il bilancio è pesante perché un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente.

A perdere la vita è stato un un 59enne di Montagnana, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Lonigo per estrarlo dalle lamiere contorte dell’auto su cui viaggiava, una Audi Q3. Sono prontamente intervenuti anche gli uomini del soccorso sanitario del Suem 118 ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso.

Ferito gravemente, come dicevamo, un altro uomo che era alla guida di una berlina Mercedes, di nazionalità straniera, trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Noventa per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso si sono protratte per alcune ore.