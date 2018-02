Vicenza – Come era facile prevedere, l’introduzione da parte del sindaco di Vicenza, Achille Variati, di una dichiarazione di ripudio del fascismo nella proposta di modifica del regolamento per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche in città, che i richiedenti dovranno sottoscrivere, ha scatenato le reazioni di quei movimenti o partiti politici che si collocano all’estrema destra nel panorama politico odierno.

Oltre alle considerazioni del Mis, che riportiamo in questa pagina, sulla questione è intervenuto anche il segretario provinciale di Forza Nuova. “Siamo di fronte ad una persona incivile, antidemocratica che inneggia all’odio politico e incita alla violenza” sono le parole che Daniele Beschin riserva a Variati. Una dura presa di posizione, quella del segretario di Fn, che, come sottolinea lui stesso, è maturata poco dopo aver appreso la notizia del violento pestaggio del responsabile regionale di Forza Nuova a Palermo, in Sicilia, ad opera di un gruppo di persone che ha agito a volto coperto.

“Variati – ha proseguito – dimostra di non conoscere la legge, in quanto la libertà di parola e di espressione è garantita dalla Costituzione, ma neppure la normativa in tema di elezioni, la quale consente i comizi elettorali anche senza preavviso. Questo non solo ai partiti democratici di sistema, come quello a cui fa riferimento il sindaco, ma indistintamente a tutti i partiti”.

Sono altri, secondo il segretario provinciale, i problemi sui quali dovrebbe focalizzare l’attenzione il primo cittadino del capoluogo berico, come “le decine di immigrati che invadono le nostre strade, i nomadi, gli spacciatori, i delinquenti che scippano in pieno centro gli anziani. Appellarsi a fantasie come il pericolo fascista – stigmatizza – evita di doversi confrontare con le reali emergenze del paese”.

“Domenica pomeriggio – ha poi concluso Beschin – sarò con i militanti in piazza dei Signori, in centro a Vicenza, per incontrare, da candidato, simpatizzanti e cittadini. Non dovrò chiedere alcun permesso al buon Achille per presenziare e calpestare il suolo della città, se ne faccia una ragione e impari a rispettare la democrazia. Quando Variati vorrà confrontarsi sulle tematiche del diritto alla casa, del diritto al lavoro per gli italiani, delle politiche familiari e del fenomeno immigratorio che sta uccidendo la nostra nazione, noi saremo disponibili. Ma è meglio parlare di fascismo quando si è coscienti di appartenere ad una classe dirigente che ha distrutto la nostra economia e il nostro stato sociale, è meglio appellarsi all’antifascismo quando non si hanno ricette per riparare ai danni fatti”.