A Febbraioateatro trionfa Teatroinsieme di Zugliano

Monticello Conte Otto – La compagnia Teatroinsieme di Zugliano si è aggiudicata l’11esimo premio “Danilo Dal Maso”, un riconoscimento assegnato dal pubblico di “Febbraioateatro”, una rassegna teatrale promossa dalla compagnia Astichello di Monticello Conte Otto e ospitata dalle scuole medie di Cavazzale, che si è conclusa proprio ieri.

La compagine zuglianese, guidata da Gabriella Loss, ha convinto il pubblico portando sul palco la commedia “Coinquilino cercasi” di Roberto Giacomozzi. Davvero una bella soddisfazione per il gruppo, che proprio nel 2018 celebra i 25 anni di attività, e che, tra l’altro, ha vinto la kermesse Febbraioateatro altre due volte: nel 2008, con lo spettacolo “Nina, no far la stupida” di Arturo Rossato e Gian Capo, e poi nel 2009, con “Zogando a tresete” di Emilio Baldanello.

Tanti applausi, da parte del folto pubblico che ha seguito la rassegna, anche per gli altri tre spettacoli proposti: “Donne dimenticate” di Antonio Baldo, della compagnia Città di Vicenza; “Il clan delle vedove” di Ginette Beauvais Garcin con Lo Scrigno di Vicenza; e “Natale in casa Cavin” di Enrico Ventura con la compagnia Tradizioni Venete “P. Xicato” di Padova.

Successo pure per “Abecedario comico dei veneti”, appuntamento presentato fuori concorso e proposto da Gigi Mardegan, che domenica ha accompagnato la premiazione. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Monticello Conte Otto, Claudio Benincà e l’assessore alla cultura, Maria Luigia Michelazzo. La rassegna è stata realizzata in collaborazione con Pro loco, Fidas e Fita Veneto e con il contributo della Bcc Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.