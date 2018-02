Fantascienza a Marano con “Viaggi nel tempo”

Marano Vicentino – Inizia domani la nuova rassegna di incontri dedicata alla fantascienza, a Marano Vicentino, organizzata dall’assessorato comunale alla cultura ed intitolata “Viaggi nel tempo”. E’ incentrata su tre maestri di questo genere letterario ed al loro modo di evocare tempi alternativi, interpretare il presente ed anticipare il futuro.

Il primo incontro della rassegna è in programma per domani, giovedì 15 febbraio, alle 20.30, in biblioteca civica di Marano, e si parlerà del “tempo futuro profetizzato da Isaac Asimov”. Relatore è Giuseppe Lippi, traduttore e scrittore, tra massimi esperti di letteratura fantastica, che ha pubblicato usando gli pseudonimi P. Kettridge, Jr. ed Ettore Mancino. Il suo nome è legato alle pubblicazioni di “Urania”, la più nota e longeva collana editoriale di fantascienza italiana, nata nel 1952. Lippi collabora anche con il “Festival internazionale di film di fantascienza” di Trieste

Gli appuntamenti successivi sono previsti per giovedì 22 marzo, sui “mondi schizofrenici” di Philip K. Dick, con il ricercatore Guido Laino, e venerdì 20 aprile sui viaggi nel tempo di Kurt Vonnegut, con Paolo Vitaliano Pizzato, scrittore e saggista.

“I tre incontri che compongono il ciclo Viaggi nel tempo – ha spiegato il sindaco di Marano, Marco Guzzonato, – sono delle ottime occasioni per avvicinarsi, o riavvicinarsi, a tre grandi autori, veri e propri ispiratori per intere generazioni: Asimov, Dick e Vonnegut. A guidarci nella loro produzione letteraria avremo tre persone competenti e preparate, per un viaggio ricco di sorprese”. I tre appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno tutti alle 20.30 nella biblioteca civica maranese, in via Marconi 9.