Eroina, cocaina e hashish. 30enne arrestato

Castelgomberto – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ l’accusa con la quale è stato arrestato, nella notte tra sabato e domenica, dai carabinieri di Trissino, un uomo di 30 anni, Fabriano Calearo, residente a Montecchio Maggiore e volto conosciuto dalle forze dell’ordine. E’ stato notato mentre passeggiava con un altro tossicodipendente della zona, a Castelgomberto, in via Monteschiavi. Ritenendo che i due stessero organizzando una cessione di stupefacente, i carabinieri li hanno avvicinati per fare un controllo. I due hanno subito dimostrato nervosismo e questo ha convinto i militari ad approfondire.

A quel punto Calearo è stato sorpreso mentre digitava nervosamente un sms con lo smartphone, nel quale invitava il destinatario del messaggio, poi identificato in una ragazza ventenne, a gettare tutto ciò che si trovava nel garage dell’abitazione del mittente. A quel punto i carabinieri sono andati nella casa di Calearo per eseguire una perquisizione e, proprio nel garage, hanno trovato piccole quantità di eroina, cocaina, hashish e marijuana. Hanno anche trovato la ragazza del messaggio mentre cercava di nascondere una parte dello stupefacente dietro ad alcune lamiere, riposte nel giardino dell’abitazione.

Nella casa invece, oltre allo stupefacente, è stata trovata anche sostanza da taglio per la cocaina e l’eroina, dei ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e 160 euro, ritenuti dai carabinieri provento di spaccio. Dopo avere sequestrato lo stupefacente, per un peso complessivo che supera di poco i dieci grammi, il materiale e il denaro, i carabinieri hanno arrestato Calearo, accompagnandolo nel carcere di Vicenza come disposto dal Pm di turno, ed hanno denunciato a piede libero la ragazza, C.P., anche lei residente a Montecchio Maggiore, ritenuta responsabile, in concorso, degli stessi reati.