Elezioni, Toniolo: “Attenzione per l’ambiente”

Vicenza – “La nuova economia che sta sorgendo dalle macerie della crisi che ha chiuso il primo decennio di questo secolo deve essere attenta all’ ambiente. Per questo Noi per l’Italia ha in programma una seria lotta alle ecomafie, un controllo più attento del territorio contro le discariche abusive e i siti contaminati, applicando il principio comunitario secondo il quale chi inquina paga”. E’ quanto dice il candidato vicentino di Noi per l’Italia Udc Costantino Toniolo, capolista alla Camera nel proporzionale, che percorre così una strada abbastanza nuova fino ad ora, sopratutto nelle politica del centro destra.

A questo proposito Toniolo ricorda che il programma del suo partito prevede anche il lancio di un piano di risanamento decennale urbanistico e di edilizia sociale delle periferie urbane, anche attraverso la così detta sostituzione edilizia. “Un’idea che, per quanto mi riguarda – aggiunge – dà seguito al lavoro che ho svolto in Regione (Piano casa e varianti verdi contro il consumo di suolo). E’ anche evidente che va data risposta anche alla crisi che attanaglia il settore delle costruzioni, offrendo agevolazioni fiscali per favorire la locazione del patrimonio edilizio esistente”.

Sul fronte della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, Toniolo spiega che è necessario premiare gli enti locali che raggiungono obiettivi importanti. Quanto invece al Trasporto pubblico locale, con le difficoltà di bilancio che vi sono nel settore e con l’inquinamento dell’aria e i livelli di Pm10 che si registrano, l’esponente politico ricorda l’importanza di sviluppare forme di mobilità sostenibile, come la mobilità elettrica e il car sharing, sia nel privato sia nel pubblico. A livello industriale invece, secondo Toniolo, va “promossa la cosiddetta economia circolare e va dato sostegno alle imprese che adottano il principio rifiuti zero: anche in questo caso vanno premiate le aziende”.

“Sui Pfas, infine – conclude – dopo la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, è evidente un dato: il governo deve stabilire dei limiti nazionali agli scarichi per le sostanze perfluoroalchiliche. Vanno evitate disparità di trattamento tra le diverse regioni, sia italiane che europee. Tutto questo per tutelare la salute dei cittadini. E per il danno già causato, le autorità sanitarie regionali e nazionali facciano il loro dovere per limitare il il problema per la popolazione dei comuni dell’ovest e del basso vicentino. E sappiamo bene che sono necessari i fondi promessi e stanziati dal governo per realizzare nuovi acquedotti. Una volta a Roma dobbiamo accertarci che queste opere vengano eseguite in tempi brevi”.