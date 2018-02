Vicenza – Un servizio gratuito di trasporto ai seggi per gli elettori con difficoltà di deambulazione verrà messo a disposizione dal Comune di Vicenza in occasione delle elezioni politiche che si svolgeranno domenica 4 marzo. Per gli spostamenti verranno usati un mezzo attrezzato con pedana elettrica elevatrice ad uso carrozzina, un’autovettura ed una ambulanza.

Per prenotare il servizio occorre chiamare il settore servizi sociali (che si trova in contra’ Busato, a Vicenza) al numero 0444 222517, da mercoledì 21 febbraio a giovedì 1 marzo, dalle 9 alle 12. Il richiedente sarà poi ricontattato, entro le 12 di venerdì 2 marzo, per confermare la prenotazione e per definire con precisione l’orario di trasporto al seggio.

Per poter usufruire del trasporto, domenica 4 marzo sarà necessario che l’interessato sia in possesso, oltre che di un documento di identità valido, anche della certificazione medica che attesta le difficoltà di deambulazione, da presentare all’autista.

“I richiedenti che riescono a muoversi autonomamente – precisa una nota di Palazzo Trissino – dovranno farsi trovare pronti in strada, con l’eventuale accompagnatore. Coloro che invece sono impossibilitati ad alzarsi dal letto potranno aspettare gli addetti al trasporto nella propria abitazione. È inoltre possibile chiedere la presenza di un accompagnatore”.

Per conoscere i seggi senza barriere architettoniche si può cliccare qui. A quest’altra pagina, invece, sono riportate utili informazioni per quanto riguarda le modalità di accesso ai seggi appena nominati.