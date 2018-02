Elezioni, Liberi e Uguali porta Bersani a Vicenza

Padova – Giornata importante domani, sul piano elettorale, per Liberi e Uguali, il soggetto politico del centrosinistra nel quale sono confluiti i dissidenti del partito democratico e le altre componenti della sinistra, quali Sel e Possibile. Domani infatti è in Veneto quello che, assieme a Massimo D’Alema e a Pietro Grasso, è il leader più noto ed influente di questa area politica, ovvero Pier Luigi Bersani. Sarà, nel pomeriggio, sia a Padova che a Vicenza, con tempi un po’ stretti in realtà, ma in campagna elettorale si fa questo ed altro…

Innanzitutto, alle 16, Bersani sarà davanti alla stazione di Padova, dove sarà allestito un banchetto di Liberi e Uguali, per presentare le proposte del movimento per i lavoratori e gli studenti pendolari, nell’ambito del trasporto pubblico locale. Ricordiamo anche che Bersani è capolista nel collegio plurinominale Camera di Padova.

Saranno presenti anche il consigliere regionale di Liberi e Uguali, Piero Ruzzante, e i candidati di Liberi e Uguali di Padova Annalisa Di Maso, Leila El Houssi, Renato Marcon, Francesco Miazzi, Sara Mondini, Flavio Zanonato, Chiara Zoccarato e Davide Zoggia.

Poi sarà la volta di Vicenza, a partire dalle 17.45 circa, quando Bersani arriverà ai Chiostri di Santa Corona per un confronto ed un dibattito con i candidati vicentini alle prossime elezioni politiche. Verrà anche iullustrato il programma di Liberi e Uguali, con le idee e le proposte per il nostro territorio e per l’Italia.