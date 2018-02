Elezioni, Liberi e Uguali presenta il programma

Vicenza – Clima, migrazioni e ambiente, sono queste le tre parole chiave che, assieme al contrasto allo strapotere delle multinazionali, sono al centro delle proposte che saranno illustrate domani, sabato 17 febbraio, a Vicenza, dai candidati di Liberi e Uguali nella corsa elettorale politica del 4 marzo. Durante l’incontro saranno dunque approfonditi i tre temi che caratterizzano del programma del gruppo politico guidato da Pietro Grasso, che riunisce le varie anime della sinistra, dai fuoriusciti del Pd a Sel e Possibile.

L’incontro è in programma alle 10, al Galla Caffè, in Piazza Castello. Interverranno Elly Schlein, eurodeputata di Possibile e LeU, Annalisa Corrado, candidata di LeU alla Camera nel nostro collegio, e Valentina Dovigo, anche lei candidata a Vicenza per Liberi e Uguali, ma al Senato.

“Cambiamenti climatici – ha messo in evidenza Annalisa Corrado – che amplificano tutte le fragilità di un Paese che ha dimenticato l’ambiente. Migrazioni di popoli in fuga da guerre, devastazioni, siccità. Multinazionali che fanno il bello e cattivo tempo, trattando i lavoratori da schiavi e inventando sistemi complessissimi per eludere le tasse, a discapito del benessere collettivo e delle imprese locali che non reggono la concorrenza. Per fronteggiare tutto questo occorre un’Europa forte, coesa e determinata. Un’Europa certamente più solidale, inclusiva, mai più complice di chi viola sistematicamente i diritti degli esseri umani e pronta ad assumere un ruolo da protagonista in un mondo sempre più complesso”.