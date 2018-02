Elezioni, Forza Nuova porta Fiore a Vicenza

Vicenza – Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, sarà a Vicenza, sabato 18 febbraio, in orario di pranzo, per presentare i candidati della lista “Italia agli Italiani” alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. “Un annuncio che diamo con fierezza – ha commentato Daniele Beschin, segretario provinciale di Forza Nuova -, segno evidente che la segreteria del movimento guarda a Vicenza come un importante laboratorio politico a livello nazionale. Non è stato facile infatti incastrare tutti gli impegni di Fiore in giro per l’Italia, e credo sia questo il giusto premio per tutti i militanti per il grande impegno e la grande crescita che abbiamo avuto in città e provincia”.

“Mentre oggi – continua Beschin -, la sinistra è impegnata nella sua battaglia contro il fascismo, noi lo siamo in difesa del popolo, in battaglie storiche come il diritto alla casa, il diritto ad un lavoro dignitoso e ben retribuito, il sacrosanto diritto alla sicurezza dei nostri cittadini, tutte cose che la sinistra ha dimenticato e che non è più in grado di sostenere in modo credibile”.

“Venerdì scorso hanno manifestato contro il fascismo, mentre quattro nigeriani venivano arrestati a Macerata per aver fatto a pezzi e messo in valigia una ragazza di 18 anni. Siamo alla follia più totale. Non abbiamo mai visto Dalla Rosa e compagni vicentini in piazza contro le violenze dei presunti profughi in Campo Marzo e in altre zone della città. Forza Nuova e Italia agli Italiani saranno sempre in prima linea”.