Elezioni, ecco la candidata di Civica Popolare

Vicenza – Si è presentata, nei giorni scorsi, agli elettori, Monica Frigo, speaker radiofonica conosciuta come Morgan, candidata nel nostro collegio, alla Camera dei deputati, con la lista Civica Popolare del ministro Beatrice Lorenzin. E’ stata una presentazione molto informale, in Contrà Muscheria, nel pieno centro storico di Vicenza. La candidata ha spiegato che, da persona impegnata nel volontariato sociale, ha deciso di impegnarsi per “dare voce alle tante persone che lavorano tutti i giorni in silenzio e spesso purtroppo tra mille difficoltà, con l’obiettivo di sostenere e implementare le attività sociali e il volontariato”.

“Sono una mamma di tre bambini – ha aggiunto – e il più piccolo è un bimbo disabile con una sindrome rara, la sindrome di Rubinstein-Taybi. Quando è nato, grazie all’incontro con un’altra mamma di Vicenza, abbiamo fondato l’associazione Rts Una vita speciale Onlus, che ora sta coinvolgendo la maggioranza delle persone con questa sindrome a livello nazionale. Il mio obiettivo è far arrivare attenzione ai più deboli. Devono esserci strutture che accompagnino e aiutino le famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità, ci devono essere insegnanti di sostegno scelti e specializzati, terapie e cure riabilitative disponibili per tutti, accessibilità alle infrastrutture scolastiche e civili”.

“C’è la necessità – ha concluso – di un supporto ai caregiver troppo spesso abbandonati a se stessi e senza alcun aiuto. Bisogna sostenere le famiglie, fornendo un servizio di asilo nido con tariffe ragionevoli e sostenibili se non gratuite ove necessario, garantendo un lavoro e una casa a chi non ce l’ha.”