Elezioni, Apindustria e Anc incontrano i candidati

Vicenza – Apindustria Confimi Vicenza e la Associazione dei commercialisti Vicenza (Anc) incontrano i candidati nei collegi vicentini alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. L’incontro si terrà domani, 28 febbraio, alle 18.30, nella sede cittadina di di Apindustria, in Galleria Crispi 45, e sarà l’occasione per la presentazione del documento che contiene le richieste degli imprenditori. Si tratta di un manifesto politico nel quale gli aderenti ad Apindustria e i professionisti fanno le loro proposte su temi importanti come il fisco, il lavoro e le professioni.

Saranno presenti al convegno, naturalmente, i presidenti delle due associazioni di categoria, rispettivamente Flavio Lorenzin e Lorenzo Scanavin, che si confronteranno con i candidati delle varie liste in campo. L’incontro è aperto al pubblico, ed oltre al documento con le richieste e le proposte di Apindustria e Anc, sarà dato ampio spazio anche agli interventi dei rappresentanti delle principali forze politiche.

Hanno dato la loro adesione, per la Lega Nord: Filippo Busin, Erika Stefani ed Erik Pretto; per il Partito Democratico: Daniela Sbrollini, Alessandra Marobin, Filippo Crimì, Diego Marchioro, Simone Cecchetto; per il Movimento 5 Stelle: Giulia Negrin; per Fratelli d’Italia: Carla Massaro; per Liberi e Uguali: Nicolò Delle Lucilla; per Insieme: Giovanni Coviello. Modera l’incontro Elisa Santucci.