Elezioni, Acli Vicenza: “No all’astensione”

Vicenza – “Quella del 4 marzo è una data importante, perché il popolo è chiamato ad esprimersi e ad eleggere un nuovo Parlamento. Ed è su questo che le Acli vicentine intendono evidenziare, al di là della scelta personale che ciascuno esprimerà nella cabina elettorale, un preciso orientamento: andiamo a votare, perché non farlo significa rinunciare ad esercitare uno dei diritti-doveri più importanti che i cittadini di questo Stato posseggono, e non possiamo permettercelo”.

Sono queste parole con cui interviene sulle imminenti elezioni politiche il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon. LO fa invitando i cittadini a partecipare, ad esprimersi attraverso il voto, ma anche elencando una serie di priorità sulle quali il mondo politico dovrebbe riflettere ed operare, precise indicazioni dunque per coloro che saranno eletti

“Anche nel nostro territorio – continua Cavedon – viviamo i riflessi della situazione nazionale: da un lato spiragli di una ripresa sul piano economico, dall’altro l’aumento delle disuguaglianze e del livello di povertà, che attanaglia molte famiglie. E non possiamo certo dire che manchi un incremento della disaffezione alla politica, che produce indifferenza, rabbia e propensione all’astensionismo. E se non bastasse, assistiamo ad episodi di violenza contro esponenti politici che ci fanno rimbalzare a tempi cupi e che dovrebbero responsabilizzare ad un uso più consono e distensivo del linguaggio”.

“In una società che sta invecchiando ed ha elevati indici di disoccupazione giovanile – stigmatizza il presidente Acli – urge porre la questione generazionale, per tutelare il futuro dei giovani, che ad oggi non hanno prospettive adeguate, e quello degli anziani, spesso investiti da crescenti insicurezze e sacrifici. Occorre affrontare la questione con un ragionamento ampio, che tenda a valorizzare l’esperienza e le capacità degli anziani e ad incentivare l’innovazione e l’energia propria dei giovani, con l’obiettivo di disegnare una nuova società, più unita e consapevole”.

“Riteniamo quindi necessario – conclude Cavedon – chiedere a tutte le forze politiche di essere realisti e di evitare la tentazione e l’illusione delle piccole patrie. Il 4 marzo sarà importante che ogni cittadino si esprima: la tentazione di delegare una scelta, per quanto difficile, agli altri, è tanta, ma la democrazia si basa proprio sull’azione del popolo, sulla volontà e capacità di eleggere i propri rappresentanti. Nessuno può chiamarsi fuori: né cittadini, né partiti politici, che in campagna elettorale si affrontano in maniera dura ed aspra, pur sapendo che dovranno poi trovare un accordo per formare un nuovo governo”.