Elezioni, Acli: “Politica fatica a vedere il sociale”

Vicenza – I programmi elettorali dei tre principali soggetti politici, vale a dire Partito democratico, Centro destra e Movimento Cinque stelle, hanno forti accenti statalisti, ovvero aspirano ad un governo forte. Una conclusione, questa, che emerge da un dossier elaborato dall’Istituto ricerca e formazione delle Acli (Iref), nel quale i programmi delle forze politiche sono stati analizzati attraverso dei quadrati semiotici che individuano la struttura sottostante alle proposte elettorali tramite alcune dimensioni ricorrenti nel discorso elettorale.

“Il punto di partenza dell’analisi – spiega una nota di Acli Vicenza – è l’opposizione tra «divieto» e «permesso», questi due termini contrapposti individuano la dimensione fondamentale di un programma politico: una cosa o è permessa o è vietata. Lo spazio che si viene a costruire congiungendo i due opposti (divieto e permesso) ed i due contraddittori (incentivo e disincentivo) costituisce il quadrato semiotico elementare delle politiche 2018”.

“È evidente che una forza politica che incentra la sua proposta su divieti e permessi abbia un’immagine forte del governo e preferisca agire per via normativa, legiferando su una molteplicità di ambiti: in questo caso, non è improprio parlare di Big Government, di governo forte che regola tutti gli ambiti della vita sociale ed economica. All’opposto una forza politica che si fa portatrice di una proposta basata sulla combinazione tra incentivi e disincentivi è più interessata alle forme di auto organizzazione sociale ed economica, si limita a suggerire delle direzioni, in una prospettiva più simile alla cosiddetta Big Society”.

“Questa analisi – conclude la nota – ci dice quale direzione la politica sta prendendo dopo anni ed anni in cui si è celebrato il mito della società civile. Il nuovo che avanza, chi più chi meno, fatica a vedere i soggetti sociali. Anche nella formazione delle liste elettorali qualcosa di simile è avvenuto, con la società ridotta a qualche simbolo da presentare. Va preso atto che, se questa è la direzione, allora va ridefinito il rapporto con un mondo vivace e forte che in Italia, per fortuna, esiste”.