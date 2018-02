Incidenti ad Altavilla e Torrebelvicino. Un ferito

Altavilla /Torrebelvicino – Due incidenti stradali si sono verificati nella prima parte della mattinata ad Altavilla Vicentina e a Torrebelvicino. Se però, nel primo caso, il conducente di un piccolo veicolo commerciale è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ospedale dopo essere uscito di strada in maniera autonoma, l’incidente di Torrebelvicino, senza feriti, ha invece coinvolto, in un frontale, due veicoli: una Ford Focus e un Doblò della Fiat.

Cominciando proprio da quest’ultimo evento, il primo in ordine di tempo, lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 lungo la strada provinciale 46. Il conducente della vettura, un ragazzo di 19 anni di Valli del Pasubio, stava percorrendo il rettilineo che porta a contrà Sega, quando, forse a causa della velocità non adeguata alle strade rese viscide dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrato con l’autocarro Fiat Doblò.

Dopo lo scontro la Ford è finita, rovesciata sul fianco destro, in un campo che costeggia la carreggiata, mentre l’altro veicolo è rimasto in bilico tra la strada e il prato. Entrambi i conducenti, così come il passeggero della vettura, sono rimasti illesi.

Spostandoci, invece, ad Altavilla, erano da poco passate le 10, quando i vigili del fuoco sono intervenuti lungo strada Melaro per prestare soccorso in seguito all’uscita di strada di un piccolo veicolo commerciale, finito rovesciato su un fianco oltre la carreggiata. Ferito il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario e accompagnato in ospedale.