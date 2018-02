Danza in Rete si apre con “Le Quattro Stagioni”

Vicenza – E’ con lo spettacolo “Le Quattro Stagioni – From Summer to Autumn”, della compagnia Arearea, che si apre sabato 24 febbraio il nuovo festival Danza in Rete, presentato oggi e frutto della collaborazione tra le fondazioni teatrali di Vicenza e Schio. L’appuntamento è alle 20.45, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. La serata di apertura del festival proporrà uno spettacolo con dieci danzatori, ricco di energia e musicalità inedite per la coreografia di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, su musiche di Vivaldi, riscritte da Max Richter, disegno luci di Daniela Bessetti.

In scena saliranno Luisa Amprimo, Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Angelica Margherita, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar, e due stagioni: l’estate e l’autunno. La loro compagnia, Arearea, è stata fondata da Roberto Cocconi, a Udine, nel 1992, dopo aver avuto esperienze nella compagnia del Teatro La Fenice di Venezia. Arearea è stata sempre aperta all’arrivo di nuovi danzatori e di artisti specializzati in altre discipline ed ora è guidata da un nucleo artistico stabile, formato da Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi, Valentina Saggin e Luca Zampar.

“Le creazioni di Arearea – si legge nella presentazione della serata – si articolano nella doppia dimensione dello spettacolo teatrale e della performance negli spazi del quotidiano. La sua cifra poetica risiede nella messa in discussione delle consuete logiche di utilizzo del palcoscenico e della piazza. L’originale compagnia friulana si misura ora con le Quattro Stagioni di Vivaldi, riscritte da Max Richter, nel 2015. Così, quello che poteva sembrare un sacrilegio, far convivere ambient music ed elettronica con il più popolare concerto della storia della musica, diventa il punto di partenza di un progetto artistico dedicato al movimento coreografico, finalizzato a far vibrare il linguaggio corporeo contemporaneo, in contesti site specific diversi”.

"Provando a scrutare i significati, gli autori spiegano che l'Estate è il femminile, è il nostro attaccamento alla realtà sensuale del mondo, l'assaporare la quiete dopo una tempesta, così come Vivaldi sceglie di aprire la sua Estate per creare un incantevole disordine. Sul palcoscenico cinque danzatrici si fanno attraversare da un forte vento d'estate, cercando al contempo complicità e solitudine. L'Autunno invece è il tempo della transizione, il momento di rivolgersi all'interno, il passaggio tra ciò che è visibile e ciò che non lo è. Le gioie dell'amore primaverile, la ricchezza vitale e feconda dell'Estate lasciano posto all' introspezione e ad un malinconico declino verso la madre terra.