Colpo di coda dell’inverno. Torna la neve

Venezia – Torna il maltempo sul Veneto. C’è infatti una perturbazione in arrivo che porterà, per la giornata di domani e la prima parte di martedì, precipitazioni estese, a carattere nevoso fino a quote collinari, localmente anche in pianura sotto forma di pioggia mista a neve, con probabili accumuli nevosi di alcuni centimetri.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha emesso la fase operativa di Attenzione per nevicate nelle zone di pianura, collinari e dei fondovalle prealpini, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 8 di martedì 13 febbraio.

Si segnala inoltre che il clima particolarmente rigido, anche dopo l’evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio su tutto il territorio regionale.