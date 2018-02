Vicenza e Palazzo Chiericati su “Bell’Italia”

Vicenza – La rivista mensile “Bell’Italia. Alla scoperta del paese più bello del mondo” dedica nel suo ultimo numero, quello di febbraio 2018, un ampio servizio a Vicenza ed a Palazzo Chiericati, richiamato peraltro in un titolo fin dalla copertina.

Con particolare attenzione all’aspetto fotografico, come è nello stile della rivista, il reportage illustra non solo gli aspetti storici, artistici ed architettonici della sede del museo civico, ma, nella rubrica “Dove, come, quando”, offre ai lettori anche indicazioni sugli altri principali monumenti che fanno di Vicenza una città patrimonio dell’umanità, con spunti gastronomici e consigli per dormire in città.