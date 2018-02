Cassola, hashish e cocaina in garage. Arrestato 33enne

Cassola – Sequestro di quasi un chilo di droga, hashish e cocaina, e arresto di un ragazzo marocchino di 33 anni, Nabil El Maniani, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio di una operazione conclusa ieri sera, a San Giuseppe, frazione di Cassola, dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di carabinieri di Bassano.

In realtà, le indagini erano scattate alcune settimane prima, e come già accaduto altre volte in passato, lo spunto per quella che poi si è poi rivelata essere una brillante attività di contrasto alla circolazione di stupefacenti, è arrivato dai cittadini. Alcuni residenti avevano infatti avvicinato una pattuglia e riferito di aver notato, nelle vicinanze di un condominio di via Sansovino, uno strano via vai di persone che non abitavano né avevano interessi in quella zona.

Raccolta la segnalazione, i militari si sono messi subito al lavoro per verificarla e approfondire la faccenda, organizzando dei servizi di osservazione. Proprio durante un appostamento, verso le 21.30 di ieri sera, gli operatori hanno notato un ragazzo che stava parlando al telefono. Chiusa questa comunicazione, durata pochi secondi, è entrato nell’appartamento di un palazzo, uscendone poco dopo. I carabinieri hanno deciso di avvicinare il giovane, un 28enne di Bassano, che in tasca aveva un pezzo di hashish del peso di circa 46 grammi.

Un mezzo panetto che il ragazzo, come da sua ammissione, ha spiegato di aver acquistato poco prima. Gli uomini dell’arma hanno così deciso di fare irruzione nell’appartamento, dove è stato appurato che El Maniani viveva con i genitori, per effettuare una perquisizione. Nascosti nel garage e nella cantina dell’abitazione c’erano circa 750 grammi di hashish e 140 grammi di cocaina, in sasso e in parte già tagliata (che avrebbe permesso di ricavare circa 400 dosi), per un valore di vendita complessivo di circa 35/40 mila euro.

Trovati, inoltre, due telefoni cellulari, 1.330 euro in contanti, vario materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, una agendina con annotate delle cifre e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato e il 33enne, in Italia ha una ventina d’anni e senza precedenti, è stato accompagnato in carcere a Vicenza, in attesa del processo di convalida.

Ilaria Martini