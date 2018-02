Thiene – E’ tempo di Carnevale anche a Thiene, dove le iniziative in calendario sono proposte dalla Pro loco in collaborazione con l’assessorato comunale alla cultura, con il mandamento di Thiene di Confcommercio e con l’associazione Età Serena. I festeggiamenti cominceranno giovedì 8 febbraio, alle 14.30, al padiglione fieristico di via Vanzetti, dove ci saranno maschere, crostoli, frittelle e musica da ballo. L’ingresso è libero.

Domenica 11 febbraio 2018, sempre con inizio alle 14.30, il centro di Thiene vivrà tutto il fascino della sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. La partenza è da piazzale Divisione Acqui, quindi il corteo percorrerà viale Bassani, corso Garibaldi fino a piazza Scalcerle, da dove farà ritorno. Alla sfilata prenderanno parte dieci carri allegorici provenienti da Sarcedo, Schiavon, Montecchio Precalcino, Marano Vicentino, Lugo Vicentino, Chiuppano ed ovviamente da Thiene, accompagnati da gruppi a piedi.

Il corteo dei carri sarà aperto dai danzatori del Silicon Cafe, che animeranno piazza Chilesotti al termine della sfilata, e chiuso dal gruppo Majorettes di Fara Vicentino. Speaker ufficiale della sfilata sarà Achille Vaccari. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Martedì grasso, 13 febbraio 2018, ultimo di Carnevale, dalle 14,30 il pomeriggio sarà tutto dei bambini e dei più piccoli. L’appuntamento è in centro storico e in piazza Chilesotti, con animazione, truccabimbi e babydance a cura della Pro Loco Thiene. Anche questa manifestazione non avrà luogo in caso di condizioni meteorologiche avverse. Alle sera, con inizio alle 20, il padiglione fieristico di via Vanzetti ospiterà il Carnevale della terza età, con la serata danzante. Per info: Pro Loco Thiene, tel. 0445-369.544, Facebook: Pro Loco Thiene, e mail: prothieneinfo@libero.it.