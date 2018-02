10 grammi di cannabis in tasca. 15enne denunciata

Schio – Poco più di dieci grammi, tra hashish e marijuana, sono costati una denuncia ad una ragazzina di 15 anni, di Schio, trovata, nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, con 19 piccole confezioni, delle palline, contenenti lo stupefacente. Tutto è avvenuto durante la consueta attività di controllo da parte della polizia locale, disposta dal sindaco nei parchi Schio. Era in realtà stato organizzato un servizio congiunto tra i consorzi di polizia locale “Alto vicentino” e “Nordest vicentino”, con il supporto dell’unità cinofila antidroga.

In particolare il controllo era mirato ad un gruppo di minorenni che erano soliti approfittare delle ore di libertà concesse dalle famiglie nei pomeriggi festivi per acquistare sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ispezione dei parchi Castello e Valletta, alcuni giovani trovati in atteggiamento sospetto sono stati sottoposti all’esame olfattivo del pastore tedesco Rocky. In località Valletta, alla vista del cane, questa ragazza scledense 15enne ha dimostrando nervosismo, cosa che ha fatto pensare che avesse qualcosa da nascondere.

Nella tasca del suo giubbotto infatti, il cane ha segnalato la presenza di stupefacenti. A quel punto la giovane estratto un sacchetto di plastica con all’interno due sacchettini più piccoli contenenti l’hashish e la marijuana. La ragazza ha ammesso di averli appena acquistati da giovani immigrati ma, trattandosi di una quantità ed un frazionamento dello stupefacente non compatibile con il consumo personale, è scattata per la giovane la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Non è stata arrestata per la minore età e perché è incensurata.