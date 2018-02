Elezioni, ecco i candidati di “Noi per l’Italia”

Vicenza – Li chiamano la quarta gamba del centrodestra, per altro accolti sul filo di lana nello schieramento guidato da Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, e non senza mal di pancia, soprattutto da parte di quest’ultimo. Ma loro vanno avanti con decisione, e puntano a sorprendere tutti, magari arrivando ad essere la terza forza all’interno del centrodestra già con il risultato delle elezioni del 4 marzo. Si chiamano “Noi per l’Italia” ed oggi hanno presentato i loro candidati vicentini per Camera e Senato.

Lo hanno fatto questa mattina, nella saletta della libreria Galla di Vicenza (Galla Caffè) e, per l’occasione, c’erano i principali esponenti di questo partito che si rifà direttamente all’Udc e alla Democrazia Cristiana, con tanto di scudo crociato nel simbolo. Alla presentazione c’era l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi innanzitutto, ma anche il senatore Antonio De Bortoli, entrambi candidati al Senato nel nostro collegio proporzionale, il primo come capolista.

E poi i vicentini, a cominciare da Costantino Toniolo, quello con maggiori probabilità di essere eletto dato che è capolista di Noi con l’Italia nella corsa ad un seggio alla Camera. Toniolo ha un lungo passato di amministratore pubblico locale: ex sindaco di Caldogno, è stato assessore provinciale e consigliere regionale. Alla prima vera esperienza politica sono invece gli altri candidati, ovvero Ilaria Foletto, avvocato vicentino attiva soprattutto nel campo amministrativo e civile, Luca Addis, ingegnere e insegnante di fisica a Schio, con valori e contenuti molto vicini al mondo cattolico, e l’imprenditrice Silvia Bravo.

Dopo le presentazioni di rito è cominciato il fuoco di fila delle domande ai candidati, i quali hanno proposto i contenuti assi noti della politica moderata e centrista italiana, ispirata soprattutto al mondo cattolico e ad pragmatico liberismo in economia. Difesa della famiglia dunque, sottolineata in modo particolare, anche con espliciti altolà nei confronti di ogni teoria “gender”, e critiche ad una troppa liberalità in tema di diritti civili.

C’è stata anche una precisa domanda sul declino che sta interessando l’Italia ormai da vari anni, e che trova origine soprattutto in mali fin troppo noti, quali la corruzione, la mancanza di meritocrazia, la burocrazia che immobilizza ogni iniziativa e genera a sua volta corruzione, la mastodontica evasione fiscale.

A rispondere ci ha pensato Flavio Tosi, convenendo sulla necessità che si faccia qualcosa per arrestare questo declino, ma aggiungendo che l’unico aspetto che si potrebbe affrontare subito è quello legato all’eccesso di burocrazia, certamente da snellire. Anche per questo però, ha sottolineato l’ex sindaco di Verona, ci vorrebbe una capacità politica. O anche una volontà politica, aggiungiamo noi, che fino ad ora, purtroppo, non c’è stata.

“Tuteliamo famiglie e piccole e medie imprese – ha invece sottolineato De Poli -. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il tessuto produttivo: le piccole e medie imprese e puntare alla famiglia intesa come impresa sociale. Considerata la congiuntura economica che ha colpito il Veneto dal 2009 ad oggi (chiuse duemila aziende a Vicenza e circa 14 mila in tutto il nord est), il nostro impegno concreto si concentrerà sulla realizzazione di un piano di sviluppo per le imprese che preveda una modifica del codice degli appalti e accesso al credito, la riduzione dei debiti di pagamento delle pubbliche amministrazioni e soprattutto la loro sburocratizzazione”.

Da segnalare infine che Toniolo ha riportato l’attenzione su alcuni temi specifici, come quello dell’autonomia del Veneto e delle autonomie in generale, parlando della necessità di una maggior responsabilizzazione sul governo locale di tutte le regioni italiane. Altro tema affrontato da Toniolo è stato il reperimento di fondi per completare l’anello della tangenziale Nord di Vicenza. Senza perdere di vista poi la questione della A31-Valdastico, per la quale é necessario mettere in campo una mediazione con la Provincia autonoma di Trento. “Il collegamento con la A22, a Nord, – ha ricordato – va assolutamente realizzato per il nostro territorio e per l’intero Paese”.