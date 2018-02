Camion in manovra manda Ko contatore del gas

San Germano dei Berici – Intervento dei vigili del fuoco, oggi pomeriggio, a San Germano dei Berici, per una perdita di gas provocata da un camion con rimorchio in manovra.

Il mezzo pesante stava entrando in un cantiere quando, in via Strada vecchia, il rimorchio è rimasto incastrato dopo aver divelto la conduttura del gas e danneggiato un muretto di recinzione di una casa.

A loro arrivo, per prima cosa, i pompieri di Lonigo hanno fatto uscire dall’abitazione le due donne che si trovavano all’interno.

Questo considerato il fatto che non sarebbe stato possibile tamponare la perdita di gas di meda pressione, se non dopo aver individuato l’intercettazione stradale del chiusino

Una volta chiuso il gas, i vigili del fuoco si sono serviti di cuscini sollevatori e martinetti idraulici per spostare il rimorchio adibito al trasporto di macchine operatrici, che ha così potuto riprendere la circolazione.

Liberato il contatore, i tecnici dell’azienda del gas hanno subito iniziato i lavori per il ripristino della fornitura del gas.