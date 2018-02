Calcio, il Vicenza riceve la visita della Reggiana

Vicenza – Partita ricca di fascino e di attese quella che va in scena questa sera, allo stadio Menti, tra Vicenza e Reggiana, per i biancorossi un impegno in notturna (fischio d’inizio alle 20.45) che potrebbe costituire un buon volano verso una classifica finalmente più tranquilla. Come ha detto lo stesso curatore fallimentare Nerio De Bortoli, le vittorie sul campo sono infatti di estrema importanza in questa delicatissima fase in cui la società cerca un acquirente per quando ci sarà l’asta. Curatore che per altro sta facendo in questo periodo davvero un gran lavoro.

De Bortoli è infaticabile infatti nella sua azione di ricerca di risorse che consentano la sopravvivenza del club dopo il noto disastro. Anche grazie ai tifosi che hanno raccolto gli appelli, nelle casse di via Schio stanno arrivando somme di denaro non trascurabili. Certo modeste in confronto a quelle necessarie, ma già un primo passo per rendere il cammino ad ostacoli meno impervio. Ci uniamo all’appello anche noi, naturalmente, affinché tifosi e vicentini in generale, o con donazioni, o con l’acquisto di gadget ed altre possibilità, diano una mano ai biancorossi. E speriamo di poter dare presto buone notizie…

Quanto alla partita di stasera, i biancorossi sono reduci da un paio di vittorie, entrambe in trasferta a salò ed a Fano, che hanno fatto loro risalire un po’ la classifica e soprattutto hanno fatto morale. “Abbiamo qualche problema tra infortunati e squalificati – ha però ricordato il tecnico, Nicola Zanini -, ma anche piena fiducia nei ragazzi che scenderanno in campo. Malomo è ancora in dubbio, di sicuro non rischieremo nulla. Il momento è buono, psicologicamente stiamo bene, ora dobbiamo riconoscerci in questo Stadio, serve un input”.

“La Reggiana è un avversario forte – ha aggiunto il mister -. Penso ad una partita d’attacco, aggressiva, intelligente, e ci sarà da lavorare per 95 minuti. Siamo consapevoli della responsabilità che ci viene chiesta di dover vincere le partite. Daremo, come stiamo già facendo, il nostro massimo contributo alla situazione”.