Tra Albinoleffe e Bassano è 0-0 senza emozioni

Bergamo – Pareggio a reti bianche tra Albinoleffe e Bassano, a Bergamo, in una partita che ha avuto ben pochi acuti, per non dire noiosa… E’ finita 0-0 insomma, per un risultato che in buona sostanza può star bene ad entrambe le squadre, che così non perdono contatto con l’alta classifica. IL Bassano in particolare con il punto guadagnato oggi è al sesto risultato utile consecutivo ed arriva a quota 33, a ridosso delle le prime.

Se il secondo tempo non ha riservato praticamente nessuna emozione, migliore è stata la prima frazione di gioco, con alcune occasioni da gol costruite da entrambe le squadre. E’ stato l’Albinoleffe a rendersi pericoloso per primo con Mondonico al 5′, con un colpo di testa che va fuori di poco. Altrettanto succede al 19’ quando ci prova Agnello e qualche minuto dopo con un tiro dal limite di Montella parato da Grandi.

Il Bassano risponde al 32’, con Diop, che la manda alta di non molto con un tiro dalla distanza e con un colpo di testa di Proia, qualche minuto prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo. La ripresa, come dicevamo ha riservato pochi acuti. Specialmente l’Albinoleffe è molto calato e non ha fatto vedere praticamente più nulla. Anche il Bassano però è sembrato avere le polveri un po’ bagnate, ed alla fine un punto cisacuno accontenta tutti.