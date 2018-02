Caccia, Berlato: “Ultimo atto di un governo abusivo”

Da Sergio Berlato, consigliere regionale e coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia, candidato capolista alla Camera dei deputati nel collegaio che comprende la Provincia di Vicenza, riceviamo e pubblichiamo…

Venezia – Non ci stupisce affatto che questo governo abusivo in scadenza, il quarto dopo quello Monti, quello Letta e quello Renzi, abbia compiuto questo ennesimo atto politico, impugnando senza motivo, di fronte alla Corte costituzionale, la legge veneta che consente la mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria.

Vogliamo ricordare che questi governi sinistri ed anticaccia hanno già approvato la legge che obbliga i cacciatori ad annotare i capi nel tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento e non dopo il loro incarnieramento, gli stessi governi sinistri che non hanno mai convocato la Conferenza Stato Regioni per ripartire, tra le regioni che hanno fatto regolare domanda, i quantitativi delle specie cacciabili in deroga, contravvenendo a quanto esplicitamente previsto all’art. 19 bis della legge statale n. 157/92.

Gli stessi governi sinistri che hanno speso sette miliardi di euro all’anno di soldi degli italiani per garantire il business dell’accoglienza alle cooperative più o meno rosse che gestiscono i presunti profughi, lasciando nell’indigenza migliaia di famiglie italiane. L’impugnazione di questo ultimo Governo sinistro di fronte alla Corte costituzionale della legge veneta sulla mobilità venatoria non comporta alcuna bocciatura della legge stessa ma l’inizio di un contenzioso tra un governo in scadenza e la Regione del Veneto, contenzioso che verrà chiarito dinanzi alla Corte costituzionale.

La legge veneta sulla mobilità rimarrà in vigore almeno fino al pronunciamento della Corte costituzionale che avverrà tra più di un anno, periodo in cui questo governo sinistro ed abusivo sarà solo un lontano ricordo, sostituito dal nuovo governo di centro destra che uscirà dalle urne del 4 marzo.

Il Governo sinistro in scadenza ritiene che la legge veneta sulla mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria contrasti con la legge statale? Bene: un motivo in più per mandare a casa questo governo abusivo ed eleggere il prossimo 4 marzo persone determinate che vadano in Parlamento ed al governo anche per modificare la legge statale in modo tale da permettere alle regioni italiane di consentire l’esercizio dell’attività venatoria nel rispetto delle Direttive comunitarie ma soprattutto nel rispetto delle tradizioni locali.

Sergio Berlato – Candidato capolista alla Camera dei deputati