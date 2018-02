Bertoliana e park a Santa Corona, “Idea già bocciata”

Vicenza – “Un parcheggio multipiano a fianco dei Chiostri di Santa Corona? Un salto indietro nel tempo, che ci riporta al 2007, quando Rucco era parte della maggioranza con il Sindaco Hullweck e lo stesso progetto, che oggi propone, naufragava contro i vincoli giustamente posti dalla Soprintendenza, a tutela di un’area monumentale”. E’ la replica di Otello dalla Rosa, candidato sindaco a Vicenza per il centrosinistra, alla proposta di Francesco Rucco, anche lui candidato a guidare la città alle prossime amministrative, sostenuto da una lista civica e da Fratelli d’Italia.

Rucco ha infatti proposto che la Bibilioteca Bertoliana, che ha oggettivamente bisogno di nuovi spazi, si trasferisca nella ex sede del Tribunale di Vicenza, non lontano da Santa Corona, e che sia ammodernato ed ampliato l’attuale parcheggio, anch’esso in zona Santa Corona. “Noi – continua nella sua replica dalla Rosa – preferiamo il riuso dei volumi esistenti, come quello dell’ex tribunale, e liberare le piazze, come piazza Matteotti, dalle auto, piuttosto che realizzare due piani interrati accanto a Santa Corona, con costi altissimi e sicuro divieto della Soprintendenza”.