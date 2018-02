Il Bassano punisce la Fermana con un tondo 4-0

Bassano del Grappa – Roboante vittoria del Bassano quest’oggi, tra le mura amiche, a spese di una malcapitata Fermana, liquidata con un perentorio 4-0 dagli uomini di Giovanni Colella. E’ stata una partita ricca di emozioni e spettacolo, con i gol che sono venuti tutti nel secondo tempo. Anche la prima frazione di gioco però ha proposto occasioni e bel gioco, con sostanziale equilibrio in campo e con ritmi alti da entrambe le squadre. Nel secondo tempo invece il Bassano è dilagato, ed è andato a segno, come dicevamo, ben quattro volte.

Fin dall’inizio comunque la Virtus aveva fatto capire che era determinata a portare a casa l’intera posta, cosa che le vale adesso il terzo posto in classifica. Già al primo minuto è Diop a aprire il fuoco, con un tiro a rete che però non centra il bersaglio. I marchigiani non stanno a guardare e si rendono pericolosi prima con un colpo di testa di Cremona e poi con un tiro di Petrucci.

Per il Bassano ci riprovano ancora Diop, con un tiro dal limite che il portiere avversario respinge in angolo, poi Proia, in rovesciata, e Botta, dalla distanza, il cui tiro è deviato in angolo. Insomma, anche se finito a reti inviolate il primo tempo ha regalato spettacolo ed occasioni, continuate fino al 45’, con una prevalenza per la squadra di casa.

In apertura della seconda frazione di gioco arrivano invece i gol. Apre la serie delle marcature Tronco, con un tiro dal limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali. Dieci minuti dopo i giallorossi fanno il bis, ed è ancora grazie a Tronco, che serve molto bene un pallone a Diop, che a sua volta fa centro di testa. A questo punto il pallino è stabilmente nelle mani del Bassano, che tra l’altro continua ad attaccare creando ulteriori pericoli alla porta difesa da Valentini.

Sul finale arrivano gli altri due gol dei veneti. Al’82’ Diop viene atterrato in area da Gennari. Il difensore marchigiano viene ammonito e l’arbitro non ha dubbi nell’indicare il dischetto del rigore. Si incarica di batterlo Minesso, che non sbaglia e sigla il 3-0. Cinque minuti dopo il Bassano cala il poker: c’è un cross basso di Fabbro, dalla sinistra, che Diop raccoglie e firma la doppietta. E’ 4-0 dunque, ed è il settimo risultato utile consecutivo per i giallorossi, cinque vittorie e due pareggi.