Bassano, torna il seminario di web marketing

Bassano del Grappa – Si rinnova, giovedì 22 febbraio, a Bassano, l’appuntamento con il seminario gratuito di web marketing e con i professionisti del settore. Il seminario, dal titolo “Come vincere nel web”, ha avuto un notevole successo nell’edizione di gennaio, offre due ore di formazione ed aiuta tanti imprenditori a conoscere quelle regole pratiche per far trovare la loro azienda su Google e vendere i loro prodotti. Le domande di imprenditori e responsabili commerciali sono ormai note: “Come posso io, azienda, capire se sto usando bene il mio sito?” oppure “Come faccio a sapere se sto sfruttando tutti gli strumenti a disposizione?”

Parlare di siti web e soprattutto di guadagno online non è mai stato facile per le imprese, per questo l’agenzia padovana di web marketing Prima Posizione ha pensato a questo appuntamento gratuito, a Bassano del Grappa, per spiegare alle aziende le regole del successo online. Il seminario è tenuto dal consulente e formatore Alberto Simonetto, a disposizone dei partecipanti per rispondere anche a domande specifiche sulle loro attività.

La classe del seminario è però a numero chiuso, perché l’incontro è basato sul confronto, per imparare non solo dalle parole dei tecnici ma anche da altre realtà aziendali. I temi principali del seminario riguardano le caratteristiche che deve avere un sito web per essere efficace, farsi trovare sul web e creare nuovi contatti o vendite. Si parlerà di siti adatti agli smartphone, degli elementi che piacciono a Google, delle strategie da usare per attirare gli utenti e di semplici accorgimenti da applicare subito ad un sito aziendale.

Ecco i problemi più comuni alle aziende che troveranno una soluzione durante il seminario:

Investimenti in web marketing che non portano risultati

Siti web e shop online che non vendono

Assenza di richieste di nuovi clienti veramente interessati

Difficoltà nel trovare nuovi clienti importanti, partner commerciali e distributori all’estero.

“Il nostro seminario – spiegano i responsabili di Prima Posizione – offre un’occasione di formazione e confronto a chi sta cercando una strada professionale per gestire il sito web aziendale. I nostri dieci anni di esperienza nel web marketing ci hanno fatto conoscere molte aziende di svariati settori, e vogliamo aiutare sempre più imprese a trovare la strada giusta cominciando da semplici regole di partenza per arrivare a grandi risultati. Sia le imprese che si rivolgono direttamente agli utenti finali, sia quelle che hanno relazioni con altre aziende, hanno bisogno di approfondire lo sviluppo, l’utilizzo e la gestione degli strumenti web. Approfittare di questa formazione darà la spinta in più necessaria”.

In questa pagina, iscrizioni aperte e a numero limitato.