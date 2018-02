Bassano, di scena la danza di Ludovic Party

Bassano del Grappa – Proseguono a ritmo serrato le residenze artistiche al Csc Garage Nardini di Bassano del Grappa, che in queste settimane ha ospitato il coreografo Ludovic Party insieme ai performer Antonio Taurino ed Andrea Di Matte. I risultati conseguiti dagli artisti nella loro residenza bassanese verranno presentati in uno sharing aperto al pubblico mercoledì 21 febbraio, alle 21. Ludovic, attualmente Maître de Ballet al Balletto di Roma, ha iniziato il suo percorso in Martinica, con la formazione in danza classica, moderna e jazz. Ha proseguito poi a Parigi, presso l’Académie Internationale de la Danse e successivamente all’Institut Pédagogique d’Art Chorégraphique.

Si è perfezionato a Bruxelles, al Mudra International diretto da Maurice Béjart. Inizia la sua carriera presso il Ballet Rambert diretto da Richard Alston prima di danzare al Ballet de l’Opéra de Lyon. In Italia, nel 2008 riceve dall’Unione Nazionale Scrittori e Artisti la chiara Fama per la sua attività di danzatore. “Corps Perdu” è invece il titolo del progetto al quale stanno lavorando i tre artisti, il cui filo conduttore è quello dell’identità. Tema centrale nelle società occidentali che continuamente si interrogano sulla sua evoluzione e difficile da definire in quanto mutevole e soggettiva.

“La ricerca di Ludovic – spiegano gli organizzatori – si ispira al pensiero di Edouard Glissant, scrittore poeta e saggista francese, per esprimere il suo concetto di identità plurale in opposizione ad una identità a radice unica. Secondo Deluze e Guatteri infatti, la radice unica uccide, contrariamente alla radice rizoma che si espande verso altre radici ed annulla un pensiero totalitario. Un rizoma unisce tra loro fenomeni e concetti molto distanti, ma tali per cui è possibile sempre trovarvi relazioni logiche o casuali, e comunque, sempre interagenti reciprocamente. Secondo Ludovic esistono due tipi diversi di identità; una che si fonda sull’appartenenza ad una cultura specifica, l’altra che ammette un’identità multipla, nata nel presente. Il progetto verterà proprio sul conflitto generato da questi due pensieri e quindi sull’affermazione dell’esistenza di un’identità plurale”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.