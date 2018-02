San Bonifacio (Verona) – Un uomo di 60 anni di Bassano del Grappa è rimasto ferito, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 38, in via Porcilana, nel territorio comunale di San Bonifacio, in provincia di Verona.

Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiava il bassanese, una Volkswagen Passat, è entrata in collisione con un autoarticolato ed è rimasta incastrata sotto il telaio del mezzo pesante, che stava effettuando una inversione di marcia.

Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Lonigo e da Verona, hanno lavorato a lungo, assieme al personale sanitario del Suem 118, per liberare il 60enne dalle lamiere accartocciate della sua auto.

Estratto dall’abitacolo, l’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato, con l’elicottero, all’ospedale. Nessuna ferita, invece per l’autista dell’autoarticolato.

In via Porcilana è intervenuta una pattuglia della polizia locale di San Bonifacio, che ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza dall’inizio dell’intervento.