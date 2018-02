Basket, Velcofin Vicenza nella tana delle Lupe

Vicenza – Dopo la pausa per la Coppa Italia di serie A1 e A2, per la VelcoFin Vicenza riprende il campionato di basket femminile. Il primo impegno che dovranno affrontare le ragazze di coach Jonata Chimenti consiste nel recupero della terza giornata di ritorno, contro le padovane del Fanola San Martino di Lupari.

L’appuntamento è per domani, martedì 27 febbraio, alle 21.15, al PalaLupe di via Leonardo da Vinci, dove le biancorosse proveranno a salire un altro gradino della classifica, per accorciare la distanza che le separa dal gruppetto attestato a quota 28 (Crema, Castelnuovo Scrivia e Milano) e ampliare il margine rispetto alle immediate inseguitrici (Marghera e Udine a 20).

Questo avendo ben chiaro in testa che le prossime partite in calendario (Costa Masnaga, Villafranca e Bolzano, da giocare nell’arco di una settimana) potrebbero anche riservare sorprese non gradite. Ecco riassunta l’importanza di una sfida che, almeno sulla carta, dovrebbe prendere la direzione della città del Palladio. Fino ad ora, infatti, le Lupe giallonere hanno conquistato solo tre successi e sono il fanalino di coda del girone Nord.

Squadra giovane, che annovera nelle sue fila anche atlete che si allenano con il Fila, in A1, quello affidato a Enrico Valentini è un gruppo ben consapevole delle proprie capacità, caratterialmente mai domo e in grado di creare difficoltà grazie ad una pallacanestro che propone forte aggressività difensiva e ritmi frenetici in attacco, dove le giallonere preferiscono arrivare a soluzione rapide. La qualità del team cresce di gran lunga quando può contare sull’apporto di Jasmine Keys, presenza fissa in A1 e già parte delle nazionali senior e 3×3. La sua presenza per la gara di domani dipenderà proprio dalle esigenze e disponibilità della squadra maggiore.

Di sicuro, invece, in casa Vicenza, non sarà della partita Valentina Stoppa. Il recupero della guardia, cresciuta proprio a San Martino, procede con le dovute cautele, giusto per evitare ricadute a quel bicipite femorale in sofferenza da più di venti giorni. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio la settimana in corso, affinché Stoppa possa essere disponibile, seppure per un impiego limitato, nella gara interna con Costa Masnaga (domenica 4 marzo) e ancora di più nel recupero (mercoledì 7) con Villafranca di Verona. la VelcoFin potrà però contare su una Brcaninovic che ha smaltito la fatica degli impegni con la sua nazionale, Bosnia Erzegovina, e che nell’amichevole di giovedì 22 a Faenza (vinta dalle vicentine per 64-67) è tornata a garantire l’abituale contributo.