San Martino di Lupari (Padova) – Vittoria di misura per la VelcoFin Vicenza, nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di A2 di basket femminile. Ieri sera, al PalaLupe, le biancorosse hanno infatti sconfitto, per 58-62, la formazione padovana del Fanola San Martino di Lupari. Con una pallacanestro fatta di grande intensità e aggressività difensive e di soluzioni rapide in attacco le giallonere hanno messo in difficoltà le ragazze di coach Chimenti, ma alla fine le vicentine sono riuscite a conquistare i due punti in palio.

L’avvio del derby veneto delle 21.15 è appannaggio delle padrone di casa, che dopo circa tre minuti sul parquet conducono per 5-0. Vicenza rompe il ghiaccio con Brcaninovic, 5-2, ma il Fanola rimpolpa il suo vantaggio, 9-4. La reazione Velcofin si concretizza con un 4/4 dalla lunetta di Brcaninovic e con una palla rubata che permette a Mingardo di appoggiare al vetro il +1, 9-10. Fietta riportare avanti le Lupe, 11-10, ma subito Monaco griffa il controsorpasso, 11-12. Un’accelerata finale delle ospiti permette loro di mandare in archivio il primo quarto sul +8, 14-22.

La tripla di Brcaninovic porta il vantaggio di Vicenza in doppia cifra, 14-25. La contesa sembra aver preso i binari giusti per la VelcoFin, che nonostante gli affondi delle giallonere, riesce a tenere a distanza le avversarie, 20-27. Zanetti suggella il +10, 22-32, ma ben presto Milani e Fietta riportano il Fanola a -6, 26-32. L’ultima parola di questo parziale è di Federica Destro, scrive a referto il +8, 26-34.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo la VelcoFin si propone in temporaneo controllo: dal 26-36, infatti, Vicenza mantiene stabile il suo margine: al sesto minuto il tabellone recita 30-41. Neanche il tempo di assaporare il vantaggio costruito che, in soli 150 secondi, Fietta, Baldi, Amabiglia e Milani confezionano un 9-0, 39-41, che riapre la gara. Il canestro di Santarelli fissa il risultato sul 39-43 e regala alle biancorosse una boccata d’ossigeno.

Milani accorcia, 41-43, e poi Fietta assottiglia ancora il passivo, 45-46. Il tiro pesante che esce dalle mani di Brcaninovic è un capolavoro di bellezza, perché tutte e cinque le biancorosse toccano un pallone che si muove rapidamente alla ricerca del tiro aperto, 45-49. Quattro punti di Ferri e l’1/2 di Melisa ai liberi allargano un pochino la forbice, 47-54, ma ancora una volta le padovane riportano la partita in equilibrio, 53-54. Due personali di Zanetti e un rimbalzo che Brcaninovic traduce in punti sonanti annunciano che Vicenza, a 90 secondi dal fischio finale, potrebbe avere le mani sulla partita, 53-58. Chi non demorde è Fietta: suo il canestro del 55-58, così come quello del 57-60. Ad allungare ci pensa la solita Brcaninovic, 57-62, ma prima della sirena c’è ancora il tempo per l’1/2 di Fietta, che fissa il risultato sul 58-62.

San Martino di Lupari: Ludovica Fietta ne, Elena Fietta 22, Amabiglia 13, Scappin, Brutto, Crocetta 5, Milani 8, Profaiser 2, Pettenon, Diouf, Meroi, Baldi 8

Vicenza: Martina Destro, Monaco 10, Mingardo 2, Federica Destro 7, Stoppa ne, Gamba, Ferri 6, Brcaninovic 28, Santarelli 4, Zanetti 5, Pizzolato ne