Basket, trasferta in Sardegna per la Velcofin Vicenza

Vicenza – Dopo quasi tre settimane di stop (l’ultima uscita ufficiale risale allo scorso 28 gennaio), la VelcoFin Vicenza è pronta a riprendere il suo cammino in campionato e lasciarsi così dietro le spalle l’amaro ricordo della sconfitta interna con Milano.

Alle 18 di oggi le ragazze di coach Jonata Chimenti saranno di scena in Sardegna, sul parquet della struttura Geodetica di viale Vienna, a Selargius, in provincia di Cagliari, per la sfida contro le padrone di casa del San Salvatore. La gara è in programma per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Nord, di basket femminile.

Toccherà dunque alle sarde, decime in graduatoria, il compito di tastare il polso alla formazione biancorossa che, tra Albino, Castelnuovo Scrivia, Pordenone e Milano, ha strappato i due punti solo alle friulane e suscitato qualche perplessità nell’equilibrio di squadra. Tanto da accogliere la sosta forzata (le gare con San Martino di Lupari e con Villafranca di Verona sono state posticipate a causa dell’assenza di Melisa Brcaninovic, impegnata con la Bosnia nella qualificazione agli Europei del 2019) come una grande opportunità per recuperare energie fisiche e mentali e per ritrovare il piacere di lavorare in palestra con l’obiettivo di ritrovare sicurezza tecnica e brillantezza fisica.

Anche perché, nelle prossime due settimane, Vicenza dovrà recuperale le partite con le padovane (27 febbraio) e con le veronesi, terze in classifica, (7 marzo), oltre a doversi confrontare, il 4 marzo, con Costa Masnaga, seconda in graduatoria. Non sta meglio Selargius, che punta alla sfida con la VelcoFin per fermare un’emorragia di risultati sfavorevoli giunta a quota sei sconfitte nelle ultime sette partite. Rispetto al match di andata, vinto da Vicenza (53-47), per la contesa di questa sera le biancorosse dovranno fare a meno di Stoppa, bloccata da un guaio muscolare, mentre le padrone di casa avranno di nuovo a disposizione Rondinelli.