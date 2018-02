Basket, big match a Ragusa per il Famila Schio

Schio – Sta per concludersi la prima fase di Gu2to Cup, il campionato di serie A1 di basket femminile numero 87 e, per la penultima giornata di ritorno, il Famila Wuber Schio volerà in Sicilia, dove domani sera affronterà le Aquile biancoverdi della Passalacqua Ragusa.

Opposti i sentimenti che accompagnano le due compagini alla vigilia di questa importante sfida. Le arancioni, infatti, affronteranno la contesa sulla scia dell’entusiasmo per aver centrato, anche quest’anno, l’obiettivo delle qualificazione ai playoff di Eurolega. La truppa di coach Gianni Recupido, invece, nonostante abbia dominato il gruppo H di Eurocup e superato la fase successiva (Round of 16), nel Round of 8 è stata eliminata dalle spagnole di Girona.

Conclusa questa esperienza europea, alle ragusane non rimane che concentrare tutte le loro energie sul torneo italiano. Dopo un avvio al di sotto delle aspettative (basta ricordare la quinta posizione alla fine del girone di andata, che ha comportato la mancata qualificazione alle Final four di Coppa Italia), negli ultimi tempi le siciliane hanno recuperato terreno e ora sono terze in classifica, dietro a Schio e a Venezia.

Per quanto riguarda il Famila, ora che l’Eurolega è in pausa (i playoff cominceranno a fine febbraio), anche le arancioni potranno dedicarsi, senza distrazioni, ai prossimi impegni. Dopo l’incontro con le iblee (già battute nella gara di andata) e la sosta per le due partite di qualificazione dell’Italia agli Europei, nel mirino delle scledensi c’è la Coppa Italia (24-25 febbraio).

Tornando al presente, vale a dire allo scontro di domani, l’appuntamento è alle 20.30 al PalaMinardi di via Mariano Rumor, a Ragusa. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega basket femminile.

Ilaria Martini