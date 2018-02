Asiago, via ai lavori sulle strade con la primavera

Asiago – Con l’arrivo della primavera e di temperature più miti, inizieranno ad Asiago alcuni importanti lavori d’asfaltatura, con la sistemazione soprattutto di vie e marciapiedi del centro. I precedenti lavori pubblici, terminati alla fine del 2017, hanno visto l’asfaltatura di viale Dei Patrioti, di fronte alla sede della Ulss, ma anche via Brigata Liguria è stata interessata da una prima tranche di lavori. Nelle prossime settimane si interverrà sul marciapiede di via Jacopo Scajaro, dalla sede delle Poste fino a largo Odegar, e su quello di via Garibaldi, dallo Stadio del ghiaccio fino all’Hotel Erica e dal Museo delle Carceri fino a corso 4 Novembre.

Saranno anche messi a nuovo i marciapiedi e i manti stradali di via Monte Ortigara e via Colonnello Rodeghiero. In tutti gli interventi saranno sistemati i pozzetti dei tombini e la viabilità verrà resa priva di barriere architettoniche, quindi fruibile sia da persone su sedia a rotelle, sia dai passeggini.

“Successivamente – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago – l’obiettivo rimane quello di proseguire con altre asfaltature, non solo di strade del centro, ma anche di alcune contrade dove è stata segnalata la necessità di un nuovo manto stradale, e della frazione Sasso. In ogni caso è sempre necessario rispettare delle tempistiche ben precise dettate dal periodo dell’anno, dal meteo e dalle temperature. I mesi più idonei restano quelli da metà aprile a metà ottobre, considerando lo stop di luglio e agosto per la stagione turistica”.