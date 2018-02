“Il Vangelo secondo Mattei” ad Asiago e Bassano

Bassano del Grappa – Già nel titolo è intrigante, un titolo che evoca subito grandi temi e grandi misteri molto italiani. Parliamo del film “Il Vangelo Secondo Mattei”, opera prima di Antonio Andrisani e Pascal Zullino, pellicola indipendente ed ecologista che, pur essendo fuori dal coro di banalità commerciale che caratterizza spesso il settore, riesce ad essere anche divertente ed ironicamente drammatico. Un film particolare dunque, che è in questo periodo in tour per la penisola e che arriva anche nella nostra provincia, presentato in due appuntamenti ad Asiago e a Bassano del Grappa.

Alla presentazioni di Asiago, il 17 febbraio, alle 18, presso il Cinema Lux, parteciperà anche l’attore protagonista, Flavio Bucci, mentre a condurre la serata sarà l’editore e giornalista Attilio Fraccaro. Un doppio spettacolo sarà invece quello di Bassano, il 19 febbraio, alle 17.30, presentato dal giornalista cinematografico Enzo Pancera, presso il Metropolis Cinemas, sempre con la partecipazione di Flavio Bucci.

Il film, realizzato grazie ad una produzione associata Run Film Srl e Mooviole Srl, alla produzione esecutiva di Brigata Germi Srls, e distribuito dalla bassanese mOOviOOle, racconta di un cinico regista e del suo assistente che ritornano in Basilicata, loro terra d’origine, in cerca di riscatto. Arrivati a 50 anni, e falliti nelle loro ambizioni artistiche, decidono di cavalcare il dissenso sulle estrazioni petrolifere per mettere su uno sgangherato film d’inchiesta dal titolo “Il Vangelo secondo Mattei”, che si intreccerà con la vita di Pier Paolo Pasolini, autore dell’incompiuto romanzo “Petrolio” e del celebre “Il vangelo secondo Matteo”, girato in Basilicata nel 1964.

I due, spinti da ragioni di marketing più che estetiche, scelgono come protagonista del loro film un anziano materano, Franco, settantenne che da ragazzino, appunto, partecipò come comparsa nel film di Pasolini. Per l’anziano Franco, che dovrà interpretare nientemeno che il ruolo di Gesù, questa è la tanto attesa occasione del riscatto. Ma il tema scottante trattato dal loro film, il petrolio, ed il rapporto con la terra cominciano a dare fastidio a qualcuno…