Anthea Volley vince in rimonta con Bedizzole

Vicenza – Partita dalle mille emozioni ieri sera, sabato 24 febbraio, a Vicenza, al Palazzetto di via Goldoni, con l’Anthea Volley che vince in rimonta (3-2) contro Bedizzole Volley e si porta a 38 punti in classifica. Le ragazze di coach Cavallaro soffrono e perdono i primi due set (21-25 e 20-25), ma poi con una reazione d’orgoglio portano in pareggio il conto dei parziali (25-21 e 25-17) completando quindi l’opera con un tie-break che le ha viste sempre davanti (15-7).

“Abbiamo avuto un approccio non dei migliori e abbiamo commesso qualche errore di troppo nei primi due set – sottolinea il gm Luca Milocco -. Ancora una volta però sono poi usciti il carattere e la qualità della squadra e siamo riusciti a ribaltare una partita che ci eravamo complicati un po’ da soli. Dobbiamo quindi lavorare ancora per migliorare l’approccio per dare più continuità al bel gioco che sappiamo esprimere. Tra le note positive non ci sono però solo la vittoria e la reazione della squadra, ma anche la buona risposta di tutte le ragazze chiamate in campo e che di solito giocano meno, come Lia Bellinaso, Lara Salvestrini e Beatrice Filippin”.

Primo set difficile per capitan Assirelli e compagne costrette a inseguire un Bedizzole che infila un break di 6 punti (8-16). La reazione c’è e con un buon turno in battuta di Cristina Coppi Vicenza torna sotto fino al 20-21, ma la formazione ospite riesce comunque a far suo il primo parziale (21-25). Secondo set all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che arrivano al 18-18. Ancora una volta è però Bedizzole a piazzare il break (18-22) che spinge la formazione bresciana alla conquista del set (20-25).

Avvio shock dopo il cambio campo per Anthea Volley Vicenza che va subito sotto (0-5). Le padrone di casa, spinte dai punti di Guasti, Coppi e Assirelli, trovano però la forza di reagire (14-14) e di andare sul 18-14 con il muro vincente di Cristina Coppi. Vantaggio che non viene più colmato e che permette a Vicenza di ridurre il conto dei set (25-21). A spezzare l’equilibrio nel quarto parziale è Alessandra Guasti che trova il muro fuori del 16-15 e apre un break che porta la formazione di casa sul 21-15. L’errore in battuta di Bedizzole (17-25) spinge le due squadre al tie-break. Nell’ultimo parziale partono bene le padrone di casa (5-2) e si va al cambio campo sull’8-4. Vicenza arriva a +6 (12-6) ed è Flavia Assirelli a mettere la palla a terra del 15-7 che completa la rimonta e dà la vittoria ad Anthea Volley Vicenza.