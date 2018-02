Anthea Volley Vicenza in casa contro Adro

Vicenza – Non fare passi falsi per continuare la corsa verso la zona play off. Dopo la convincente vittoria contro la seconda in classifica, Anthea Volley Vicenza torna, sabato 10 febbraio, a giocare tra le mura amiche. A contendere i tre punti alla formazione berica nel secondo turno del girone di ritorno sarà la giovanissima squadra di Volley Adro, fanalino di coda del campionato. Il fischio di inizio al Palazzetto dello Sport di via Goldoni, alle 20.30, sarà preceduto dalla presentazione delle squadre del Volley San Paolo Asd, una delle società che fanno parte del progetto Volley Vicenza.

Le ragazze di coach Cavallaro scenderanno in campo forti della buona prestazione che ha permesso di conquistare i 3 punti in casa di Cda Talmassons, spezzando l’imbattibilità casalinga della formazione friulana. Una vittoria che ha permesso ad Anthea Volley Vicenza di portarsi a soli due punti dal terzo posto, che vale l’accesso ai play off. Ed è proprio dalla determinazione e dal bel gioco mostrato, soprattutto negli ultimi set, sul difficile campo di Talmassons che capitan Assirelli e compagne vogliono ripartire sabato per cercare di allungare la striscia positiva portando a sei le vittorie consecutive.

Dall’altra parte della rete ci sarà Volley Adro: la formazione bresciana, guidata da Massimiliano Bruini e formata da ragazze tutte tra i 14 e i 17 anni, è oggi in fondo alla classifica, ferma a zero punti. Dopo la partita di questa sera, per Anthea Volley Vicenza sarà già tempo di derby: domenica 18 febbraio, alle 18, la sfida sarà in casa del Brunopremi Bassano.