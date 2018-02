Anthea Volley nel derby con Brunopremi Bassano

Vicenza – Anthea Volley Vicenza cerca la settima vittoria di fila. Domenica 18 febbraio, in casa del Brunopremi Bassano, la squadra di coach Cavallaro punta ad allungare la striscia positiva per restare in scia delle prime tre della classe. Per farlo sarà però necessario conquistare i 3 punti in una partita che andrà affrontata con la giusta determinazione e senza distrazioni: perché si tratta di un derby – e le motivazioni in campo saranno quindi ancora maggiori – e perché dall’altra parte della rete ci sarà una formazione giovanissima e imprevedibile, che, al di là dei punti in classifica, sta dimostrando un notevole percorso di crescita. Al Palazzetto dello Sport di Cartigliano, il fischio d’inizio dell’incontro è in programma alle ore 18.

Anthea Volley Vicenza si presenta sul campo del Brunopremi Bassano dopo la vittoria contro il fanalino di coda Volley Adro. Una vittoria che l’ha mantenuta a tre punti dalla zona play off e che, complice anche qualche acciacco, ha permesso a coach Cavallaro di dare spazio e minuti anche alle ragazze fin qui meno utilizzate: Beatrice Filippin, Lia Bellinaso e Benedetta Milan, oltre a Lara Salvestrini già più volte impegnata in questa stagione, che hanno risposto con delle buone prestazioni, a conferma della validità del roster della squadra.

Se Vicenza è reduce dalla vittoria contro l’ultima in classifica, Brunopremi Bassano al contrario arriva al derby dopo la sconfitta per 3-0 in casa della capolista Martignacco. La formazione di coach Martinez – che vanta una lunga esperienza in Serie A e la vittoria di una Coppa Italia di A2 – è ferma a 5 punti in classifica, ma può contare su una formazione giovane che sta compiendo un interessante percorso di crescita ed è pronta a dare battaglia. Tra le giocatrici si segnalano Nicole Tellaroli e diverse atlete provenienti dalle giovanili di Le Ali Volley Project di Padova, società da cui vengono anche il tecnico di Anthea Volley Vicenza Mariella Cavallaro e il libero Elena D’Ambros.